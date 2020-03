Profilage : 24 heures avec Tamara Marthe (Shy'm)

On connaissait Shy'm, chanteuse, danseuse. On découvre aujourd'hui une nouvelle facette de son talent. Tamara Marthe intègre la nouvelle saison de "Profilage". Elle y incarnera Élisa Berckman, une profileuse. Son partenaire Philippe Bas te tarit d'éloges... Tamara Marthe a gagné de nouveaux galons. Partagez avec elle une de ses journées de tournage. Direction Meudon, dans les Hauts de Seine pour la préparation d'une scène avec... Une troupe de Gospel !. La nouvelle saison de Profilage le 12 mars à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus de Profilage sur MYTF1.