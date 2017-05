Profilage - Alice  

Alors que Rocher et l’équipe enquêtent à Paris sur le meurtre d’un jeune pompier retrouvé carbonisé dans son camion, Chloé se réveille, amnésique, dans une chambre inconnue face à Garrel, qui prétend être son mari depuis plusieurs années… Elle s’appelle Alice, ils fuient son ex-compagnon, un flic violent du nom de Thomas Rocher. Dans le restaurant routier où Garrel l’a cachée, Chloé devient serveuse, incognito. C’est là qu’elle découvre le corps sans vie d’un homme qu’elle avait servi quelques heures plus tôt. Malgré son amnésie, Chloé retrouve son empathie pour les victimes et ses réflexes d’enquêtrice.