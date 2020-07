Profilage - S10 E02 - Connexions

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Le Commandant Rocher a la surprise de voir débarquer Élisa Bergman sur sa scène de crime ! La jeune femme a en effet été embauchée par le Commissaire Lamarck en tant que criminologue à la 3eme DPJ de Paris. Sa première enquête officielle porte sur la mort d’une mère célibataire sauvagement assassinée alors que son fils de 7 ans était dans la pièce d’à côté… C’est sur cette enquête particulièrement sensible qu’Élisa va devoir faire ses preuves, et réussir à se faire accepter par l’équipe de la DPJ. Cela sera d’autant plus difficile que le Commandant Rocher commence à avoir des doutes sur elle et ses activités extra-professionnelles… Bientôt, tous les secrets d’Élisa pourraient d’être révélés au grand jour !