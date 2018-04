Profilage - Saison 03 Episode 05 - Grande soeur

Deux corps de femmes sont retrouvés sur les berges de la Seine. Si l’une est une journaliste dont on retrouve facilement l’identité, l’autre reste impossible à identifier. Qu’est-ce qui lie ces deux victimes ? Le mystérieux article pour lequel enquêtait la journaliste ? Pourquoi est-il si difficile de trouver l’identité de la seconde victime ? Aurait-elle elle-même cherché à effacer son passé ? Chloé et Rocher reprennent l’enquête de la journaliste et découvrent les conséquences d’une tragique histoire de famille…