Profilage - S06 E01 - Impardonnable

Après des mois d’internement psychiatrique, Chloé réintègre une DPJ toujours sous le choc de la mort de Fred. Elle n’a plus le droit d’enquêter sur le terrain, mais Lamarck lui a trouvé un poste aux archives. Rocher, poli mais distant, est dans le déni du coup que lui a planté sa partenaire. Quant à Hyppolite, il noie son chagrin dans un spleen acide et persécute tous les nouveaux lieutenants nommés au poste de Fred. C’est dans ce contexte tendu que Rocher assiste à la tentative d’enlèvement d’une jeune fille de 18 ans. Interpellé, le kidnappeur se justifie : il a pris la jeune fille pour sa sœur, Coralie, disparue il y a 15 ans quand elle était petite fille. Chloé est bouleversée par l’histoire de cette famille qui n’a pas pu faire le deuil de la petite Coralie. Malgré l’interdiction d’enquêter, elle se replonge dans cette affaire. Mais en cherchant à aider, elle risque de faire surgir une vérité plus terrible encore que la disparition irrésolue d’une enfant.