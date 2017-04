Profilage - Maîtresse  

Toujours affectée au service des archives, Chloé est réquisitionnée par Rocher pour enquêter sur la disparition d’Arthur, 8 ans. Et pour cause, le garçon, qui a disparu à la sortie de l’école, est élève dans le même établissement que Lili. Les images de vidéosurveillance récupérées par Hyppolite montrent l’enfant suivre docilement son institutrice, dont l’identité et l’adresse s’avèrent fausses. Quand l’équipe réalise que les ravisseurs ont un temps envisagé d’enlever Lili, Chloé doit mobiliser toutes ses ressources pour ne pas laisser la culpabilité entraver ses capacités d’analyse. Hyppolite, choqué par une révélation sur l’identité d’Emma, prend une mesure radicale pour évincer la nouvelle lieutenant de la brigade.