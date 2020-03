Profilage - S10 E04 - Louves

On a signalé la disparition d’un petit garçon, alors toute la DPJ est en alerte ! Le dernier endroit où l’enfant a été vu est aux abords d’une forêt, dans laquelle s’aventure l’équipe pour tenter de le retrouver. Séparée des autres, Elisa découvre que ces bois sont le lieu d’étranges phénomènes et semblent renfermer des êtres mystérieux et effrayants… Pour espérer retrouver l’enfant disparu, l’équipe du commandant Rocher devra percer le secret de cette forêt, mais un de ses membres ne s’en sortira pas indemne…