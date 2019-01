Adèle et le commandant Rocher, réunis sur une affaire de meurtre après cinq années de séparation, se retrouvent enfermés par des criminels et Rocher est blessé… Le commissaire Lamarck, Hyppo et Jess sont lancés dans une course contre la montre pour les retrouver à temps. En danger de mort, Adèle et Rocher se disent ce qu’ils n’ont jamais réussi à s’avouer…