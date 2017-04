Profilage - Poupée russe  

Quel est le lien entre le meurtre d'une prostituée ukrainienne et un grand-père qui enlève la fille de son futur gendre et manque de la tuer ? Le vieil homme semble présenter les premiers signes de sénilité, mais les enquêteurs réalisent vite que le fameux gendre n’est peut-être pas aussi lisse et parfait qu’il n’y paraît... Adèle a définitivement rejoint les rangs de la DPJ, mais l'intégration n'est pas évidente pour cette nouvelle criminologue aux méthodes peu orthodoxes.