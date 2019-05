Profilage - Les prédateurs

Une jeune femme extrêmement perturbée vient porter plainte pour viol à la suite d’une soirée dont elle n’a plus aucun souvenir. Elle a visiblement été droguée et s’est réveillée chez elle, nue dans son lit. Chloé et Rocher prennent l’affaire très au sérieux avant de découvrir que la jeune femme en question a déjà déposé des dizaines de plaintes du même genre, sans que l’on trouve jamais la moindre trace d’un agresseur. Chloé veut comprendre ce qui se cache derrière les prétendus mensonges d’une femme que plus personne ne croit.