Profilage – Les premières minutes de l'épisode 3

Après cinq ans d’absence, Adèle Delettre reprend du service comme criminologue à la 3ème DPJ de Paris. Très vite, Adèle et le commandant Rocher vont devoir réapprendre à travailler ensemble lorsqu’ils sont appelés d’urgence sur une nouvelle affaire. En effet, une femme disparaît mystérieusement dans la nuit sur une route de campagne… Sur place, la voiture n’a retrouvé que la carte grise de la conductrice et sa voiture. Qui est l’auteur de cet enlèvement ? Comment Adèle et le commandant Rocher vont retrouver leurs marques ? Pour le savoir, rendez-vous jeudi 17 janvier à 21h pour l'épisode 3 de la saison 9 de Profilage.