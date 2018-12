Profilage – Les premières minutes du tout nouvel épisode de la saison 9

Cinq années se sont écoulées depuis l’enlèvement d’Adèle. Après avoir tout quittée, la jeune femme vit une vie paisible loin de Paris, au côté de son fils et de Gabriel, l’homme qu’elle aime. Très vite rattrapée par ses démons du passé, Adèle fait un mauvais rêve qui la ramène à la réalité : elle s’apprête à épouser Thomas Rocher ! Quand soudain Gabriel se lève et s’oppose à leur union. Effrayée, Adèle se retrouve seule face à elle-même, lorsqu’une bête entre dans l’église… Lorsqu’elle se réveille elle retrouve sa vie calme et paisible. Est-ce un mauvais présage ? Le Commandant Rocher va-t-il renouer avec Adèle ? Va-t-elle retourner à sa vocation de criminologue ? Pour le savoir, rendez-vous jeudi 10 janvier à 21h sur TF1 et MYTF1 devant votre série évènement Profilage.