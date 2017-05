Profilage - Résiliences  

Alain Petrelle, ancien de la Criminelle, est retrouvé criblé de balles, entre la vie et la mort, son fils de 18 ans assassiné à ses côtés. Qui pouvait en vouloir autant à un ancien flic, au point de tuer son enfant ? Peut-être un proche du "tueur aux fleurs", violeur et tueur de femmes, multirécidiviste, arrêté par Petrelle sept ans plus tôt ? Alors que Chloé découvre que sa fille dialogue en secret avec un adulte sur internet, Dimitri rencontre pour la première fois Lucas, le fils de Rocher.