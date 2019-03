Profilage - Réussir ou mourir

Maryline, une apprentie comédienne, est retrouvée morte sur le tournage d'une série. Après des années de galère, elle avait enfin réussi à décrocher un petit rôle, sans pour autant transformer l'essai : prise de vertige sur le plateau, Maryline avait été incapable de dire son texte. Matthieu et Chloé découvrent alors le destin tragique d'une jeune femme prête à tous les sacrifices pour réussir… jusqu'au point de non retour. C'est sur cette enquête difficile que Matthieu apprend la pire des nouvelles : sa petite fille Emma a eu un grave accident. Entre la vie et la mort, elle doit être opérée en urgence. Alors que la femme de Matthieu reste injoignable, c'est Chloé qui soutiendra Matthieu durant la pire épreuve de sa vie.