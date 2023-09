Profilage - S02 E10 - Retour à la terre

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Le cadavre d’un homme est retrouvé enterré à même la terre. Il s’agit du corps d’Alban Lorizot, un écologiste qui militait dans un mouvement dissout à cause de son radicalisme. Sa compagne n’a pas signalé sa disparition et se révèle introuvable. Est-elle suspecte ou victime elle aussi ? Matthieu et Chloé plongent dans le milieu de l’écologie radicale… pour découvrir que la victime est en fait le jumeau monozygote d’Alban, un gestionnaire de fortune qui n’avait rien en commun avec son frère, si ce n’est son ADN.