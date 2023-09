Profilage - S03 E01 - Un seul être vous manque

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Un an après la mort de Matthieu, Chloé a quitté la DPJ pour se réfugier en province. Sous la houlette de Lamarck, Fred et Hyppo travaillent maintenant avec le Commandant Rocher, un flic pragmatique et ombrageux qui ne s'embarrasse pas de politesse. Mais alors que l'équipe clôt une enquête de plusieurs semaines, un nouveau cas se présente à eux. Rocher sait qu'il a besoin d'aide. Il exige la meilleure psycho criminologue du pays. Reste à savoir où elle se cache et à la convaincre de redevenir Chloé Saint Laurent.