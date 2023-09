Profilage - S03 E04 - Sans relâche

Dimitri, un jeune homme à priori sans histoire, est retrouvé criblé de balles aux abords d’un cimetière parisien. Chloé et Rocher découvrent rapidement que ce dernier, traumatisé par l’assassinat de sa sœur, avait décidé de faire justice en se faisant passer pour un policier. Obsédé par ce qu’il considérait être sa mission, Dimitri enquêtait nuit et jour en parallèle de la police sur une affaire de viol dont il avait été témoin. Jusqu’où les recherches de ce justicier inexpérimenté l’ont-il mené ? est-il possible qu’un jeune homme sans aucune expérience policière ait réussi à mettre la main sur le violeur ?