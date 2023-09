Profilage - S03 E09 - Fantômes

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

En pleine nuit et sous un violent orage, Fred et Hyppolite tombent en panne alors qu’ils rentrent d’une soirée. A la lueur des éclairs, ils aperçoivent une grande maison isolée. Ils entrent pour demander de l’aide et tombent… sur le corps sans vie de Camille Janvier, une architecte de 35 ans. Son fils de 9 ans, Théo est introuvable, de même que son mari Nicolas. Au fil des heures, l’inquiétude grandit et la piste du mari semble la plus probable jusqu’à ce que la mère de Camille avoue que sa fille se sentait harcelée… par le fantôme de sa maison ! Bien décidé à faire traduire en justice le chauffard responsable de la mort de sa femme, Rocher subit les tentatives d’intimidation de plus en plus vicieuses de Barbara Cluzel, l’avocate de ce dernier qui tente de lui retirer la garde de son fils. Abordant le second trimestre de sa grossesse, Chloé s’est résolue à en cacher l’existence au père du bébé (le juge Hoffman) et envisage l’avenir avec confiance.