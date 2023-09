Profilage - S04 E01 - L'étoile filante

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Une belle quadragénaire est retrouvée sans vie à l’arrière d’un club de jazz, où elle chantait depuis quelques semaines. Le gérant ne connaît que son nom de scène : Julie Garland. Une voix magnifique, un talent fou, mais aucune volonté de faire carrière. Seule la présence de son pianiste semblait compter pour elle : un jeune prodige assez sauvage qui est introuvable depuis la mort de la chanteuse. En effectuant des recherches pour trouver la véritable identité de la victime, Chloé et Rocher découvrent que « Julie Garland » chante à travers toute la France depuis une dizaine d’années. Toujours dans des salles de petite taille, jamais plus d’un mois dans la même ville. Depuis deux ans, le même pianiste prodige et ombrageux l’accompagne. Une relation fusionnelle qui aurait fini en meurtre ? Et quel danger pouvait bien fuir cette femme à la voix si pure pour s’imposer une telle errance depuis si longtemps ?