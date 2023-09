Profilage - S04 E05 - Disparus

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Tension maximum pour l’équipe de Rocher et Chloé : Quentin (8 ans) et Manon (18 mois) ont disparu de la chambre d’hôtel où leurs parents, Claire et Bastien Laffont en vacances à Paris, les avaient laissés quelques heures sans surveillance pour aller déjeuner en amoureux. Un enlèvement prémédité pour le compte d’un réseau pédophile ? Si la piste reste malheureusement crédible, Chloé cherche à en savoir plus sur l’emploi du temps des parents, car dans ces affaires les statistiques démontrent qu’ils sont le plus souvent impliqués.