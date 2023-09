En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Une femme enceinte sur le point d’accoucher a été brutalement agressée dans un parc. Alors que sa vie et celle de son bébé sont en jeu, Rocher et Chloé découvrent qu’elle était à Paris depuis quelques jours sous une fausse identité… Fuyait-elle le père de l’enfant ? Chloé, sur le point d’adopter la petite Lili, est particulièrement sensible au sort de la future maman.