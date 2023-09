En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Chloé et Rocher arrivent en urgence sur une scène de crime : un appartement où le SAMU vient de découvrir le corps sans vie d’un jeune prof de sport… émasculé. Chloé s’interroge sur la portée psychologique de ce geste, quand un bruit se fait entendre dans l’appartement. Rocher dégaine son arme et l’équipe découvre alors… le jeune colocataire de la victime, nu et drogué, qui était séquestré dans un placard.