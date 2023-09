Profilage - S05 E09 - Au nom de mon fils

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Chloé et Rocher sont appelés en urgence sur une aire d’autoroute : des témoins ont vu une femme tenter de sortir d’un coffre de voiture, avant de se faire frapper et remettre de force dans le coffre par le conducteur. On repère la voiture encastrée plus loin dans un arbre. Le conducteur, un tueur de femmes multirécidiviste tout juste sorti de prison, est mort dans l’accident. Sa victime, une allemande terrorisée, ne comprend ni où elle se trouve, ni pourquoi on l’a enlevée. Mais les développements de cette enquête amèneront l’opinion publique, bientôt enflammée, à voir la pauvre femme sous un nouvel angle…