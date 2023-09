En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Chloé et Rocher sont parvenus à identifier le coupable de la disparition des 5 jeunes femmes et de l’attaque sauvage de Fred. Ils vont alors s’embarquer dans une traque tendue et dangereuse. Le piège se referme peu à peu sur eux : Rocher voit son secret découvert tandis que Chloé, sans accès à ses médicaments, vit sous la menace permanente d’une violente crise psychotique…