Profilage - S07 E06 - Le corbeau

L’équipe est appelée à constater la mort d’une vieille femme renversée par une voiture et qui a été poignardée et empoisonnée. Adèle constate chez la victime plusieurs longues vues braquées sur les maisons voisines ainsi que des centaines de copies carbone de lettres de dénonciations anonymes. Loin d’être une mamie gâteau inoffensive, la victime était un corbeau Intrigués par une lettre dénonçant « la pire des monstres », Adèle et Rocher découvrent dans vieux frigo au fond de la cave… un bébé congelé.