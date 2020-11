Profilage - S07 E07 - De tout mon coeur

Alors que Rocher passe avec succès son brevet de conduite extrême de la Police, Emma est confrontée à une étonnante dénonciation de crime : un célèbre médium lui expose la vision qu’il a eue d’un homme gisant dans l’eau sous la lumière crue d’un spot, entouré de tulipes… Malgré le peu de crédit qu’ils accordent au médium, nos enquêteurs retrouvent son identité, et constatant son absence depuis plusieurs jours, se rendent chez lui pour le retrouver… mort dans sa baignoire au milieu de tulipes. Le médium est-il venu de bonne foi faire part de ses visions, ou est-il le véritable coupable de ce crime ? Et que cache la nouvelle relation que la victime entretenait avec une femme qu’il cachait à tous ses amis, lui qui depuis plus d’un an se remettait si mal du décès accidentel de son épouse ?