Profilage - S07 E10 - Les élus (Partie 2)

S’étant évadé de l’UMD, Adèle ne peut que constater le mal fait par Camille en son nom : Emma et Hyppolite se déchirent, Rocher ne peut plus la regarder dans les yeux, toute l’équipe se disloque. Si elle ne peut pas réparer leurs blessures, Adèle peut reprendre les éléments de l’enquête. Elle comprend alors que le centre éducatif de l’Yonne est une secte. Une secte qui drogue les enfants et les force à tirer sur leurs parents, une secte qui n’hésitera pas à éliminer tous ceux qui se dresseront sur son chemin…