Argos est sous les verrous. Il est le seul à détenir des informations cruciales pour retrouver le petit Hugo, disparu depuis plusieurs jours. Mais Argos ne les délivrera qu’à Adèle, qu’il soumet à un chantage odieux : la liberté d'Hugo Fournier contre Ulysse. Adèle s’engage dans une terrible course contre la montre pour retrouver l’enfant sain et sauf. Une course dans laquelle elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher…