Profilage - S08 E03 - Les héritiers (Partie 1)

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Partie quelques jours en séminaire à la campagne, l’équipe découvre une femme enceinte, inconsciente et gravement blessée, sur le bord de la route. Son agresseur a marqué son corps d’un symbole, celui que l’exploitation viticole voisine appose sur les ceps à arracher. Les propriétaires ne connaissent pas la jeune femme, mais ils sont victimes d’un harcèlement incessant depuis des mois. Quelqu’un semble vouloir se venger d’eux. Quelqu’un qui semble voir un lien entre eux et la victime, et dont la colère semble de plus en plus violente…