Profilage - S08 E07 - Intime conviction (Partie 1)

L’équipe de la DPJ enquête sur un massacre terrible: toute une famille a été assassinée. On leur a tranché une main et une bague a été glissée dans la bouche de la mère… En retraçant l’origine du bijou, Adèle et Rocher tombent sur une ancienne affaire, une étudiante assassinée par son professeur de philo dans des circonstances similaires. Le coupable est en prison depuis 15 ans, mais c’est un homme inquiétant et charismatique… Aurait-il pu commanditer ces nouveaux meurtres depuis sa cellule ?