Profilage - S09 E01 - Nouveau départ (Partie 1)

Cinq ans plus tard, le Commandant Rocher va devenir Commissaire, Jess a passé tous les concours pour devenir lieutenant, elle a épousé Hyppo… Adèle, quant à elle, a quitté Paris pour Arles, elle ne travaille plus avec la police, et s’apprête à épouser Gabriel, l’homme de ses rêves... quand on la contacte pour un meurtre particulièrement violent et étrange, le corps d’une femme retrouvé à l’intérieur du cadavre d’un taureau.