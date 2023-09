En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Adèle et le Commandant Rocher, réunis sur une affaire de meurtre après 5 années de séparation, se retrouvent enfermés par des criminels et Rocher est blessé… Le Commissaire Lamarck, Hyppo et Jess sont lancés dans une course contre la montre pour les retrouver à temps. En danger de mort, Adèle et Rocher se disent ce qu’ils n’ont jamais réussi à s’avouer…