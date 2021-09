Profilage - S09 E10 - La vie rêvée

Le Commandant Rocher a été mis à pied suite au suicide d’une ancienne petite-amie qui l’accusait de harcèlement. Mais pour l’équipe, il ne fait aucun doute que cette mort est une mise en scène et qu’Isabelle a été assassinée. Pour élucider cette affaire, Rocher et Adèle vont s’infiltrer dans une banlieue en apparence tout ce qu’il y a de plus normale.