Profilage - S10 E01 - Double jeu : premières minutes

Le Commandant Rocher a été mis à pied et pour retrouver sa place à la DPJ, il doit se soumettre à une expertise psychologique. Il se rend donc dans le cabinet d'une psy, mais ce qu'il ignore, c'est que la femme qui le reçoit n'est pas celle qu'il croit… Démasquée, la fausse thérapeute tente de fuir mais Rocher la rattrape. Avant même qu'il ait pu l'interroger, un meurtre terrible se produit sous leurs yeux… Le Commandant déchu de ses fonctions et la femme mystérieuse qu'il vient de rencontrer vont donc devoir faire équipe pour enquêter, et leur collaboration va créer de nombreuses étincelles ! Mais de leur capacité à travailler ensemble va dépendre la résolution de cette enquête aux frontières du possible...