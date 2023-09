Profilage - S10 E08 - Requiem

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

Élisa et sa fille sont réveillées le matin de Noël par une descente de police : la brigade antigang recherche Roman, qu’ils accusent d’avoir braqué un fourgon de police et tiré sur un policier. Élisa refuse de croire que l’homme qu’elle aime puisse être coupable mais une montagne de preuve s’accumule contre lui. Elle demande alors l’aide du Commandant Rocher et de l’équipe de la DPJ pour tenter de comprendre ce qui s’est passé. Ils vont alors mettre en lumière une machination machiavélique, dont nos héros ne sortiront pas indemnes.