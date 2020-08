Profilage - S10 E05 - La croisée des chemins (Partie 1) : premières minutes

En savoir plus sur Chloé Saint-Laurent

La vie d’Elisa est à nouveau bouleversée lorsque le père de sa fille sort de prison et sonne à sa porte. Déstabilisée, elle ne sait comment gérer ce retour, mais elle n’a pas le temps de s’appesantir : on vient la chercher pour une nouvelle affaire ! Un jeune homme mort dont on a déposé le corps à la morgue, sans autre information. Le commandant Rocher et l’équipe de la DPJ sont donc confrontés à un vrai mystère : comment résoudre un meurtre dont on ignore tout de la victime et des circonstances de sa mort ? Leurs investigations sont d’autant plus compliquées que des gens très influents semblent prêts à tout pour cacher la vérité…