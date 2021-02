Profilage - S10 E06 - La croisée des chemins (Partie 2)

Entraînée par Roman, son compagnon qui vient de sortir de prison, Élisa franchit la ligne jaune et se retrouve en garde à vue. Libérée par Rocher, elle rejoint la DPJ juste à temps pour entendre une nouvelle explosive pour l’enquête : Hyppolite a découvert que le meurtre sur lequel ils enquêtent s’inscrit en réalité dans une série d’agressions. Le coupable est en pleine escalade de violence, et il ne compte pas s’en arrêter là... Rocher et Élisa s’engagent alors dans une véritable course contre la montre pour éviter qu’il y ait un nouveau crime. D’autant que la prochaine cible du tueur est très proche de notre équipe…