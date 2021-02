Profilage - S10 E07 - Toxique

C'est bientôt Noël ! Élisa et sa famille viennent d'acheter un sapin quand soudain, ils sont témoins d'une agression : un homme déguisé en Père-Noël vient d'attaquer un passant ! L'homme s'effondre dans la foule alors que l'agresseur s'enfuit. Rapidement prévenu, le Commandant Rocher se saisit de l'affaire : il semblerait que la victime ait été empoisonnée avec un produit particulièrement toxique et ses jours sont comptés. L'équipe de la DPJ est alors confrontée à une situation unique : une enquête pour meurtre… dont la victime est encore en vie !