Profilage - Sortir de l'ombre  

Conviée à une réception chez le préfet, Chloé s'évanouit après avoir aperçu une femme parmi les convives. Et pour cause, comme elle le révèle à Rocher en s'éveillant, cette femme n'est autre que sa propre mère, censée être morte sous les coups de son père, vingt ans plus tôt. Malgré tous les faits qui s'accumulent contre sa conviction, Chloé se lance à corps perdu dans son enquête la plus personnelle et part sur les traces du passé trouble de sa mère...