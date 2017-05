Profilage - Tempêtes - première partie  

Alors que Chloé retrouve son ancien professeur et mentor lors d'un colloque de criminologues à Belle-Ile-en-Mer, Rocher est confronté au meurtre d'une jeune baby-sitter battue à mort. Une enquête beaucoup plus personnelle qu'il n'y paraît et dont les conséquences inattendues vont faire vaciller les repères familiaux du commandant de police. Le temps se gâte également pour Chloé alors que le colloque fait place à un bain de sang. Coincés à Belle-Ile-en-Mer lors de la tempête du siècle, les criminologues tombent les uns après les autres sans que l'on parvienne à identifier le tueur...