Profilage - Pour toujours

Hyppolite est sur le point de se marier avec Jessica dans une église de campagne. Alors que tout le monde attend la mariée, celle-ci plante Hyppolite par téléphone à la dernière minute. Sur un coup de tête, Fred fait alors une proposition à Hyppolite : ils sont faits l’un pour l’autre et ils le savent, c’est elle qu’il doit épouser ! L’équipe au complet assiste donc au mariage d’Hyppolite et Fred. Mais à l’issue de la cérémonie, Fred se fait sauvagement poignarder ! 36h auparavant, Chloé, Rocher et Fred arrivent dans un cimetière. Au cours de l’enterrement de sa femme, un mari fou de détresse, a réussi à ouvrir le cercueil, et découvert qu’à la place du corps se trouve un mannequin en plastique. Trafic d’organes ? Nécrophilie ? L’équipe s’engage tête baissée dans cette enquête, sans imaginer un instant qu’elle va les mener au bord du gouffre…