Profilage - Ma vie sans toi

Chloé et Rocher découvrent le cadavre de François Rénier, un homme déclaré mort… 10 ans plus tôt ! L’équipe comprend que ce père de famille, étouffé par d’innombrables dettes, avait à l’époque mis en scène sa propre mort pour toucher l’agent de l’assurance et sauver ainsi sa famille de la misère. Comment ses proches, qui croyaient François mort depuis des années, ont-ils réagi à l’irruption de ce fantôme ? Et surtout pourquoi a-t-il senti le besoin de ressurgir dans la vie d’une famille qu’il avait été contraint d’abandonner… ?