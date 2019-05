Profilage - S06 E02 - Viscéral

Rocher et la nouvelle lieutenant Emma assistent à la mort d’une étudiante en classe préparatoire retrouvée agonisante dans le sous-sol de son lycée. Les premiers témoignages orientent les enquêteurs sur Alain Mandrillon, sémillant prof de littérature qui sexualise le contenu de ses cours pour mieux mettre certaines de ses élèves dans son lit. Alors qu’ils se rendent chez lui pour l’interroger, Rocher et Emma trouvent Mandrillon inconscient, frappé par Jules Leroux, un élève de Terminale délinquant multirécidiviste. Deux agressions en moins de 12h, les enquêteurs ne croient pas au hasard. Mais que cherchait Jules chez son prof dévoyé ? S’il voulait venger la mort de l’étudiante assassinée, pourquoi le petit ami de la victime, pianiste prodige et élève brillant, n’a pas participé à l’expédition punitive ? La réponse à ces questions entraînera Chloé et le reste de l’équipe bien loin du lycée parisien, jusqu’à Hanoï…