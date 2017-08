Saison 8 : Adèle est confrontée au retour de son bourreau, Argos  

Argos, le bourreau d'Adèle, est de retour. Difficile dilemme pour Adèle qui va devoir une nouvelle fois l'affronter : doit-elle se venger ou faire confiance à la justice ? D’autant qu’Argos a toujours un coup d’avance et la manipulation est toujours de mise. Juliette Roudet, alias Adèle et Philippe Bas, alias le Commandant Rocher, nous dévoilent quelques bribes de cette saison 8 de Profilage qui s'annonce palpitante. Rendez-vous jeudi 7 septembre pour découvrir la nouvelle saison de Profilage sur TF1 et MYTF1.