Prométhée - S01 E01

Par une nuit d’orage, Charles et Caroline Lasset, en voiture, renversent une adolescente. Malgré un choc brutal, la jeune fille se relève, indemne. Le couple lui vient en aide et découvre qu’elle a perdu la mémoire. Tout ce dont elle se souvient, c’est son prénom : Prométhée. Mais bientôt, Prométhée a des visions dans lesquelles elle voit le meurtre d’une lycéenne commis deux mois plus tôt.