Des astuces pour éviter de prendre du poids à l'arrêt de la cigarette !

A l’occasion de la 3ème édition du Mois Sans Tabac, TF1 diffuse une série documentaire inédite consacrée à cette question de santé publique qui concerne plus de 13 millions de Français.Dans Promis, c’est la dernière !, neuf volontaires dont Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007 et l’humoriste Titoff, vont tenter un pari fou : arrêter de fumer en même temps que des millions de Français.Pendant 30 jours, ces neuf fumeurs, aux profils différents et aux motivations variées, vont vivre une expérience qu’ils redoutent tous, mais qu’ils vont pour la première fois affronter ensemble.Suivis par la tabacologue Anne Borgne qui leur prodiguera de nombreux conseils et soutenus via des ateliers par Michaël Thomas, un ancien fumeur devenu coach sportif, nos volontaires vont voir leur quotidien de fumeur totalement bouleversé.Avec eux, nous vivrons les moments de doute, les multiples tentations, les soutiens inattendus, mais aussi toutes ces petites victoires qui, jour après jour, leur permettront de vaincre une fois pour toute la cigarette.