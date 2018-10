Ce qui vous attend dans le 2ème épisode...

Découvrez ce qui vous attend dans le deuxième épisode du mois sans tabac... Nos participants, suite à une transformation physique faite par la maquilleuse de l'émission, vont être sous le choc au moment de découvrir à quoi ils vont ressembler si ils n'arrêtent pas d'ici quelques années ... des réactions surprenantes, des moments de solidarités et une détermination de plus en plus forte pour arrêter de fumer se fait ressentir. Ne ratez pas le deuxième épisode du mois sans tabac. Tous les samedis à 10h30 sur TF1.