L'aventure touche à sa fin pour nos volontaires. C'est donc le moment de faire le bilan pour Carole et JB.Carole et JB sont ravis d'avoir participé à cette expérience magnifique. Ils sont très très émus et sont surtout très fiers d'eux et de leur parcours. Ils retiennent que des choses positives de cette expérience. À eux la belle vie !