Promis c’est la dernière : les premières images d’une aventure inédite !

En France, on compte pas moins de 12,2 millions de fumeurs. Arrêter de fumer n’est pas une chose facile à faire, mais neuf volontaires ont décidé de tenter l’expérience à l’occasion du « Mois Sans Tabac ». Parmi eux, Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, et l’humoriste et comédien Titoff. Pour les aider à mettre fin à leur dépendance, ils seront accompagnés par une tabacologue renommée, Anne Borgne qui les aidera tout au long de l’aventure et par le coach sportif Michaël Thomas. C’est tous ensemble qu’ils vont faire face aux difficultés du manque et se soutenir pour atteindre leur objectif : arrêter définitivement de fumer.