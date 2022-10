Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 09

Bruno Waitzma et son équipe Johan Benabed, Lauranne Chambraud et David Basso. Aujourd'hui, une maison de la ville rose de Toulouse, une mignonnette terrassée de Champigny, un 3 pièces aménageable, un propriété de luxe en pleine campagne à Champtercier, un confort moderne au charme d'antan à Saint-Prix, une bien chargé d'histoire à Ronquerolles et une propriété à petit prix à Toulouse. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 09